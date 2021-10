G20 Italia, poco clima ma dazi, pesca, global tax e multilateralismo nei gol dell’Unione Europea

(PRIMAPRESS) - ROMA - La chiusura del G20 di Roma non può essere annotato per grandi risultati sul clima ma ci sono stati due aspetti rilevanti: la minimum Global Tax, il ribasso dei dazi su acciaio e alluminio nello scambio USA-Ue e un accordo sulla pesca per evitare conflitti nel Mediterraneo tra Regno Unito e Francia. Per il resto la vittoria più grande l'ha ottenuta Mario Draghi che ha incassato i complimenti di Biden e Johnson sui temi ma soptrattutto sulla capacità diplomatica con cui ha condotto gli incontri.

Il comunicato finale del G20 ha sottolineato il ruolo cruciale del multilateralismo "nella ricerca di soluzioni condivise ed efficaci, abbiamo concordato di rafforzare ulteriormente la nostra risposta comune alla pandemia e aprire la strada a una ripresa globale, con particolare riguardo ai bisogni dei più vulnerabili. Abbiamo adottato misure decisive per supportare i Paesi più bisognosi per superare la pandemia, migliorare la loro resilienza e affrontare sfide critiche come garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. Abbiamo concordato una visione condivisa per combattere il cambiamento climatico e abbiamo compiuto passi importanti verso il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Abbiamo inoltre compiuto ulteriori progressi nei nostri sforzi comuni per garantire che i vantaggi della digitalizzazione siano condivisi in modo ampio, sicuro e contribuiscano a ridurre le disuguaglianze". - (PRIMAPRESS)