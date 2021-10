Friday’s for future torna in piazza a Roma alla vigilia dell’apertura di Cop26 a Glasgow

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla vigilia dell'apertura di Cop26 la conferenza sul clima di Glasgow che si aprirà il 31 ottobre, "Fridays For Future" torna in piazza a Roma. Il 30 ottobre con un corteo durante le trattative finali del G20. L'organizzazione dei giovani che seguono le orme dell'attivista per il clima Greta Thunberg manifesterà insieme alle numerose realtà della Società della Cura, i sindacati di base e gli spazi sociali romani, nonché le delegazioni dei lavoratori della Gkn e dell'Ilva. Troppe sigle all'interno della manifestazione che hanno già messo in allarme le forze di polizia per possibili intrusioni di gruppi eversivi. - (PRIMAPRESS)