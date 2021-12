Fragili itineranti: la nuova guida della Comunità di Sant'Egidio di "DOVE mangiare, dormire, lavarsi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Comunità di Sant’Egidio presenta la nuova edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, 274 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”. Per l’occasione saranno illustrati alcuni dati sulle diverse forme di povertà (economica, relazionale, abitativa e sanitaria) emerse durante la pandemia e lanciate proposte per non escludere nessuno dalla ripresa in atto. Verranno anche rese note le cifre della solidarietà messa in campo da Sant’Egidio in tutta Italia, con un focus su Roma. Sarà presentato inoltre il #natalepertutti della Comunità, che anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti-Covid, passerà il 25 dicembre e gli altri giorni di festa insieme a migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo. Interveviene Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. - (PRIMAPRESS)