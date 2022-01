Figli omosessuali, il Papa ai genitori: “Non nascondersi in atteggiamenti condannatori”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - In udienza generale, il Papa riflette sui rapporti tra generazioni sottolineando: "Penso ai genitori di fronte ai problemi dei figli","tanti problemi dei genitori,pensiamo come aiutarli. A loro dico: non spaventatevi.C'è dolore,tanto, ma pensate a come ha risolto i problemi Giuseppe. Mai condannare un figlio". Poi, dopo altri esempi, si rivolge ai "genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli" e li invita a "gestire questo e accompagnarli, e non nascondersi in atteggiamenti condannatori". - (PRIMAPRESS)