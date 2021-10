Energia: Bruxelles verso aiuti per consumatori vulnerabili e strategia comune per fonti alternative

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La lunga giornata del Consiglio europeo che si è chiusa oggi ha affrontato i temi delle migrazioni, del Covid, della transizione digitale e delle relazioni con altri stat, ma l'argomento spinoso è stato anche quello del caro energia. È stato affrontato il recente aumento dei prezzi dell'energia e ha considerato l'impatto degli aumenti dei prezzi sui cittadini e le imprese, in particolare i nostri cittadini vulnerabili e le PMI, che si sforzano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Secondo quanto deciso oggi è come ha evidenziato anche il premier Draghi nella conferenza stampa a chiusura dei lavori, la cassetta degli attrezzi presentata nella comunicazione della Commissione sulla lotta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia a breve che a lungo termine. Il Consiglio europeo invita la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità, nonché del mercato EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente, la Commissione valuterà se determinati comportamenti commerciali richiedano ulteriori interventi normativi; gli Stati membri e la Commissione affinché utilizzino al meglio gli strumenti per fornire un aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e per sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni degli Stati membri. - (PRIMAPRESS)