Eguaglianza di genere: Campari Group aderisce a Unstereotype Alliance per combattere gli stereotipi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Campari Group è la prima azienda italiana ad aderire a Unstereotype Alliance.Nata in risposta a un mandato di UN Women (Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne) che si basa sulla sua rete globale di 193 Stati membri. Unstereotype Alliance è una piattaforma di pensiero e azione con lo scopo di sradicare pregiudizi e stereotipi dannosi veicolati attraverso contenuti mediatici e pubblicitari. L'adesione ad Unstereotype Alliance è un passo molto significativo per rafforzare ulteriormente l’impegno di Campari Group verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile nel promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, smantellando tutti gli stereotipi lesivi della dignità delle persone nel perseguimento di un mondo veramente equo. All'interno di questa partnership, Campari Group non solo si impegna nella lotta contro la discriminazione e la disuguaglianza di genere, ma unisce anche le forze con altri 184 membri a livello globale determinati a influenzare la cultura e la società in modo positivo sfidando atteggiamenti prevenuti. Nel 2020 Campari Group ha annunciato una nuova strategia globale per promuovere ulteriormente la diversità, l'equità e l'inclusione nei luoghi di lavoro aziendali. “Questa collaborazione è un ulteriore passo avanti all'interno della nostra strategia globale che promuove la diversità, l'equità e l'inclusione, un vero impegno nei confronti dei Camparisti, dei nostri partner commerciali e delle comunità dei paesi in cui operiamo. Collaborare con Unstereotype Alliance significa avere accesso a una condivisione di conoscenza unica, preziosi strumenti di apprendimento e best practice che ci supporteranno nel perseguire questo ambizioso obiettivo” commenta Aldo Davoli, Global Public Affairs & Sustainability Senior Director di Campari Group.

La vicinanza degli stereotipi nella quotidianità delle relazioni e nel mondo del lavoro, come osserva Julka Villa, Managing Director Spirits in Campari Group, rischia di alimentare false rappresentazioni della realtà. "Campari Group vuole fare la sua parte nel generare un cambiamento positivo - Sottolinea ancora - Villa Siamo lieti di unirci a Unstereotype Alliance per dare il nostro contributo alla promozione di una pubblicità rilevante ed equilibrata, condividere pratiche con gli altri membri e imparare e progredire, più forti, insieme” . - (PRIMAPRESS)