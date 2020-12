Dopo 76 anni l'ex soldato Usa, Martin Adler riesce a dare un volto a tre bambini italiani con un incontro sul web

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Nelle settimane scorse, Rachelle, la figlia di Martin Adler, ora 96enne pensionato della Florida, aveva dato corso ad un desiderio del padre: ritrovare i tre bambini trovati nascosti in una casa di campagna durante la seconda guerra mondiale. Martin era un giovane soldato che faceva parte del contingente impegnato lungo la Linea Gotica nel ’44. In sopralluogo in una casa di campagna di Montefrenzio nei pressi di Bologna, trovò nascosti tre bambini spaventati a cui Martin offrì della cioccolata. Con il ritorno in patria alla fine della guerra rimase quel ricordo dei bambini. A distanza di tanto tempo aveva espresso il desiderio di poter dare un nome a quei visi spaventati. Scattatto il tam tam sul web, l’operazione riconoscimento è riuscita ed i tre ragazzi hanno un’identità: sono Bruno (83), Mafalda (81) e Giuliana Naldi (79) e si sono incontrati virtualmente con Martin. - (PRIMAPRESS)