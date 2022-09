Diversità di genere: la storica Yeshiva University di NYC vince la battaglia con studenti Lgtb

(PRIMAPRESS) - USA - La Yeshiva University, lo storico ateneo ebraico di New York sorto alla fine del 1800 ha vinto una battaglia legale contro un gruppo di studenti Lgbtq che chiedeva di vedersi riconosciuta la loro associazione con diritti specifici. La Corte Suprema ha bloccato un ordine del tribunale che ne autorizzava l'associanismo di genere. La Corte federale Usa ha, invece, sancito una prima vittoria per l'ateneo ebraico che si è rifiutato di dare lo status di associazione studentesca a un gruppo di ragazzi omosessuali, bisessuali e transgender. La Yeshiva University di New York si è rivolta alla Corte Suprema dopo che un giudice aveva ordinato di riconoscere la 'Yeshiva Pride alliance' per ottenere accesso ad alcuni servizi. - (PRIMAPRESS)