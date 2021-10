Disabilità: si del CdM alla legge delega. Stefani: "Finalmente in linea con la convenzione Onu"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Con l’approvazione, oggi in Consiglio dei ministri, della nuova legge delega, poniamo le basi per una svolta in campo normativo a favore delle persone con disabilità. La riforma che intendiamo promuovere pone al centro la persona con le sue esigenze, le sue relazioni, i suoi desiderata: si realizza così l'obiettivo del progetto di vita personalizzato e partecipato, fondamentale richiesta del mondo associativo ed essenza della convenzione Onu". Lo dichiara il ministro per le Disabilità Erika Stefani, al termine del Consiglio dei ministri, che ha adottato il Ddl delega in materia di disabilità.

Ma cosa prevede la legge delega in materia di disabilità? Ecco i punti salienti contenuti nel disegno di legge: “I I decreti legislativi di cui al comma 1…. intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito “PNRR”, nei seguenti ambiti: a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) disposizioni finali e transitorie. - (PRIMAPRESS)