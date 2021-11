Disabilità: il 13 dicembre una conferenza per stabilire le politiche d'intervento. Tra le proposte anche lo sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 90 le proposte giunte da famiglie e realtà associative a poche settimane dall'avvio della consultazione pubblica che sarà al centro della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità che si terrà il prossimo 13 dicembre. Lo fa sapere il ministro per le Disabilità Erika Stefani. "Mancano ancora 6 giorni prima del termine della consultazione. Termine oltre il quale faremo sintesi delle proposte pervenute, già suddivise per aree tematiche. Le stesse proposte saranno anche al centro della Conferenza nazionale sulle politiche per le disabilità, del 13 dicembre". Nel dettaglio, i contributi arrivati riguardano, 18 'area accessibilità', 7 'mobilità all'interno dell'Unione Europea', 10 sul tema della 'vita indipendente', 4 'percorsi formativi inclusivi', 10 'inclusione lavorativa di qualità', 4 'cultura, sport e turismo accessibile', 32 sono ascrivibili ad altri settori. Sono inoltre giunte anche 5 segnalazioni di buone prassi, riferibili a potenziali modelli cui potersi ispirare". "In generale 74 proposte sono state avanzate dai cittadini e 16 da associazioni". Per aderire all'iniziativa basta collegarsi a questo link: https://partecipa.gov.it/processes/verso-una-piena-inclusione-persone-con-disabilita. - (PRIMAPRESS)