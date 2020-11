Decreto "Ristori Bis": un fondo di 70 milioni per il Terzo Settore. Potranno accedere anche circoli e associazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il Terzo settore, sarà costituito un fondo da 70 milioni nel 2021 anche per circoli e associazioni. E’ la portavoce del Forum Terzo settore, Claudia Fiaschi andare risalto alla notizia: «Il dialogo con il Governo degli ultimi giorni ha portato ad un primo importante risultato. Nel nuovo decreto Ristori infatti è stato istituito un nuovo fondo a sostegno delle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa e quindi per le migliaia di associazioni che stanno incontrando grandi difficoltà dato il blocco delle attività determinato dai decreti sull’emergenza sanitaria».

Anche dunque i soggetti senza attività commerciale potranno chiedere gli aiuti. Il Forum: primo passo ma dotazione da aumentare. Entro martedì 10 dicembre dovranno essere presentati i progetti al ministero per il bando relativi ai primi 50 milioni del Dl Rilancio. - (PRIMAPRESS)