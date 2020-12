Coldiretti: l'abete vero si rimpicciolisce nelle case degli italiani e mostra l'andamento dell'economia familiare

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'albero di Natale vero preso al vivaio, secondo Coldiretti, è stata la scelta per circa 3,5 milioni di famiglie. Quest'anno,tuttavia, si sono ridotte le proporzioni scelte anche per un fatto di economicità. L'Immacolata, è il giorno tradizionalmente dedicato all'addobbo natalizio. In 15 anni l'abete si è accorciato di 50cm mostrando anche un andamento dell'economia familiare del paese. Secondo le stime di Coldiretti un abete di altezze fino a 150 cm. costa intorno ai 60 euro; sopra i 2 metri da 200 euro. Secondo gli ambientalisti sarebbe più appropriato sceglierlo con le radici non recise in modo da poterlo ripiantare se trattato con cura durante le feste natalizie. - (PRIMAPRESS)