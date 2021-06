Città vivibili 2021: la classifica dell'Economist premia Auckland in Nuova Zelanda. Giù l'Europa per effetto della pandemia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'Economist ha stilato anche quest'anno la sua lista delle città più vivibili al mondo secondo dei parametri fissati dall'Intelligence Unit del quotidiano economico inglese. Regina delle città più vivibili 2021 è risultata Auckland. La città della Nuova Zelanda si è aggiudicata il primato "per il suo approccio vincente nel contenimento della pandemia di Covid-19, che ha consentito di mantenere le attività aperte", spiega l'Eiu. In seconda posizione si è collocata la città giapponese di Osaka, mentre la terza classificata è l'australiana Adelaide. Da notare che in quarta posizione si trova la capitale della Nuova Zelanda: Wellington."In tutto il mondo le città sono adesso molto meno vivibili di quanto lo erano prima della pandemia e abbiamo osservato che regioni come l'Europa sono state particolarmente colpite" dal Covid, sottolinea l'Eiu precisando che "le città europee sono andate particolarmente male nell'edizione di quest'anno". Vienna, che negli anni passati era stata spesso in testa alla classifica oggi è passata al dodicesimo. - (PRIMAPRESS)