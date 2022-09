Cisgiordania: nuove regole del Cogat per entrare nel paese. Dichiarare le coppie Israelo-palestinesi

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Uno straniero che intende entrare in Cisgiordania deve dichiarare a Israele se "ha formato una coppia" con un palestinese o se i due hanno avviato una relazione sentimentale. Lo prevedono le nuove regole messe a punto dal Cogat il Coordinamento delle attività di governo nei Territori che dipende dal Ministero della difesa. Le regole,che non si applicano a chi è in visita negli insediamenti ebraici in Cisgiordania, dovrebbero entrare in vigore dal 5/9 dopo essere state rinviata già due volte per problemi legali. - (PRIMAPRESS)