Capri: in vendita la villa che fu di Vittorio De Sica. Fu fatta costruire dal pittore Elihu Vedder

Alla fine degli anni '50 l'isola di Capri non solo fu il set di diversi film di Vittorio De Sica ma anche il suo buon ritiro nella casa in cui aveva ospitato D.H. Lawrence, l'autore de "L'amante di Lady Chatterley". Ora la villa, di proprietà del figlio Christian è stata messa in vendita.

“La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni – racconta Christian De Sica – vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio De Sica sul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable”. Qui Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone hanno trascorso molto tempo della loro vita ma ora hanno affidato la vendita a Lionard Luxury Real Estate.

La villa è parte della dimora storica “I Quattro venti”, una di quelle che hanno contribuito al mito di Capri, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro. La villa della famiglia De Sica, in stile caprese, è stata realizzata in quello che fu lo studio d’artista di Vedder. Un destino che proseguirà anche con i successivi proprietari: venduta al conte Earl Brewster, la villa “I Quattro Venti” fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che qui lavorerà alla stesura de “L’amante di Lady Chatterley”. L’intera proprietà passerà di nuovo di mano alla fine degli Anni Trenta, e continuerà a essere frequentata da tanti artisti, tra cui Joseph Beuys (che a Capri ha dedicato una sua celebre opera) e Cy Twombly.

La villa gode di vista su Capri, sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno, ed è circondata da un giardino con alberi di agrumi e olivi. In dieci minuti a piedi si raggiunge la famosa Piazzetta.