Calendario Pirelli: le foto di Bryan Adams per il “The Call 2021”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Torna, dopo la pausa di un anno dovuta al Covid, il Calendario Pirelli, lanciato per la prima volta nel 1964. A firmare l'edizione 2022 di "The Cal", dedicato al tema "On the road", il cantante e fotografo canadese Bryan Adams, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione da una camera d'albergo, costretto dalla quarantena dopo essere risultato positivo al Covid per la seconda volta in un mese al suo arrivo a Milano, venerdì scorso. Protagonisti dei suo scatti artisti e musicisti della scena internazionale dal 1960 a oggi immortalati "On the road" durante momenti diversi vissuti in tournée. Insieme allo stesso Bryan Adams, immagine del mese di dicembre, nella 48esima edizione di The Cal ci sono dieci artisti di fama mondiale e di generi musicali, età e percorsi professionali diversi: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchi. - (PRIMAPRESS)