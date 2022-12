Calendari 2023: il linguaggio creativo di Inarea con il suo ‘Calendarea’ che trasforma la flora in fauna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un calendario completamente ispirato alla natura facendo sintesi tra flora e fauna. È così che si presenta il calendario 2023 realizzato da Inarea, azienda del brand design che nell’arco di quarant’anni ha firmato marchi storici come quello di ACI, della Biennale di Venezia, del Coni, di Confindustria, dell’Eni, di Italgas, oltre al quadrato rosso della Cgil e la farfalla della Rai, ha dedicato l’edizione del 2023 di Calendarea, il suo iconico calendario, al tema “Flora & Fauna”: composizioni realizzate con fiori freschi, che si trasformano in altrettanti, simpaticissimi, animali. "Calendarea - si legge in un nota di Inarea - ha la missione di trovare una vita nuova a quegli oggetti che di solito riempiono il panorama quotidiano di tutti e che vengono usati, ma molto spesso non notati, attraverso una singolare miscela di sintesi e ironia". Fondata nel 1980, con Calendarea la società Inarea ha dato vita a un vero e proprio club, che conta ormai nel mondo ben 16.000 collezionisti. Calendarea non è in vendita, ma si può avere anche sotto forma di app gratuitamente (Calendarea, su Appstore e su Google Play). - (PRIMAPRESS)