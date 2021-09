Britney Spears "liberata da suo padre". La Corte Superiore di Los Angeles ha accolto l'istanza della cantante

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - "Britney Spears è stata liberata da suo padre". Così titolano le news delle agenzie americane dopo la decisione presa dal tribunale di Los Angeles di togliere al padre della cantante il controllo dei suoi beni. Per la pop star, potrebbe essere la fine di un incubo: il giudice della Corte Superiore, Brenda Penny, ha sospeso il padre della cantante dalla tutela dei suoi beni che ha controllato per 13 anni. Il magistrato ha accettato una petizione della Spears e del suo avvocato secondo cui James Spears deve rinunciare al suo ruolo di conservatore. La decisione arriva mesi dopo che Britney Spears ha chiesto la rimozione di suo padre in drammatiche udienze in tribunale, dicendo: "Rivoglio la mia vita". "La situazione attuale è insostenibile", ha detto il giudice dopo aver ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti. "Riflette un ambiente tossico che richiede la sospensione di James Spears". Ma la fine della tutela arriverà solo dopo l'udienza conclusiva del 12 novembre.James Spears ha cercato la tutela nel 2008 ed era stato il suo principale controllore. - (PRIMAPRESS)