Bill e Melinda Gates divorziano. L'annuncio su Twitter: "Continueremo a credere nella Fondazione"

(PRIMAPRESS) - USA - Neanche una coppia collaudata come Bill Gates e la moglie Melinda ha resistito all’usura del tempo. I due hanno annunciato il divorzio e in pieno spirito degli anni duemila lo hanno fatto comunicandolo con un Twitter, dopo 27 anni di matrimonio. "Abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo - ha scritto Bill - Continuiamo a condividere il convincimento in questa missione (riferendosi alla fondazione) e ci lavoreremo insieme ma non crediamo di poter crescere come coppia".

I due si erano conosciuti alla Microsoft nel 1987 e si sono sposati alle Hawaii nel 1994 dopo che Bill aveva soppesato pro e contro su una lavagna. Insieme hanno creato nel 2000 la Bill and Melinda Gates Foundation, la più grande fondazione privata al mondo con beni per oltre 51 miliardi di dollari, impegnata in assistenza sanitaria e lotta alla povertà, ma anche accesso all'istruzione e alla tecnologie. Secondo la classifica di Forbes, Bill Gates è la quarta persona più ricca al mondo, dopo Jeff Bezos, Bernard Arnault ed Elon Musk.

Appena quattro mesi fa Bill e Melinda Gates avevano annunciato una donazione di altri 250 milioni di dollari per intensificare la lotta, a livello mondiale, alla pandemia da Covid. - (PRIMAPRESS)