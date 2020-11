Berlino: negazionisti in piazza del Parlamento contro le misure anti-Covid. Oggi l'esecutivo discuteva per un nuovo decreto

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Migliaia di negazionisti del Covid in piazza nella capitale tedesca. Duri scontri con agenti. Fermate almeno 100 persone durante le proteste contro le misure anti-Covid Gli agenti sono intervenuti più volte con gli idranti per sciogliere il corteo,che non rispettava le regole su distanziamento e obbligo di mascherina. Migliaia di persone si sono radunate nei pressi del Parlamento dove era in discussione le legge sulla protezione della salute per frenare la diffusione del contagio. - (PRIMAPRESS)