Aziende al femminile: la quarta generazione di Birra Forst con il “Cavaliere del Lavoro” Margherita Fuchs

Una storia italiana quella della Forst, una delle principali aziende produttrici di birra in Italia che ha mantenuto la sua connotazione familiare, a dispetto del brand e dei suoi fondatori i cui nomi suonano più vicini ad un passato nord europeo. Dal fondatore Fuchs-von Mannstein, discendenti di Josef Fuchs oggi si è arrivati alla quarta generazione della famiglia, come ha ricordato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel conferire l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro a Margherita Fuchs, a capo dell'azienda insieme alle figlie, portando avanti una tradizione imprenditoriale tutta al femminile.

“Il segreto del successo di Birra FORST - ha spiegato Margherita Fuchs – è stata la capacità di credere nelle persone che vi lavorano, cui dedico questo riconoscimento, e nell’adozione della tecnologia, rispettando in modo integrale le tradizioni. Potete immaginare la nostra azienda come una struttura che all’esterno conserva il fascino della propria storia e delle tradizioni del territorio ma al cui interno pulsa un cuore moderno e tecnologico, in grado di garantire i massimi standard qualitativi. Il tutto nel pieno e completo rispetto della natura che ci circonda e delle persone che vi lavorano”.

L’attenzione alla natura e alla sostenibilità certificata è diventata sempre più centrale nella gestione del birrificio, sfruttando l’evoluzione digitale degli anni e testimoniata tramite la circolarità dei materiali di Imbottigliamento e l’adozione del modello di analisi del ciclo di vita che tiene conto non solo degli effetti della produzione sull’ambiente, ma anche dell’approvvigionamento delle materie prime fino al loro arrivo in sede.

Traghettatrice tra passato e futuro, Margherita Fuchs ha sempre creduto, e investito, nella tecnologia, intesa come strumento al servizio della qualità della produzione ma soprattutto come generatore di nuovi posti di lavoro.

