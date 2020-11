Aston Martin dalle vetture alle residenze di lusso di NYC nella collaborazione con Sir David Adjaye e Lightstone

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Dall’iconica DBX che fa sintesi tra passato e futuro, cogliendo lo spirito di un sofisticato stile di vita degli appassionati del marchio sino ad arrivare al comfort di un home living. È così che la prestigiosa casa automobilistica britannica, Aston Martin, insieme all'architetto visionario Sir David Adjaye e Lightstone, una delle più grandi società immobiliari private degli Stati Uniti, hanno annunciato l’avvio di una collaborazione unica che darà vita a una serie di cinque residenze esclusive, disponibili all'acquisto presso il 130 William, il più importante nuovo complesso residenziale di lusso di New York City. I proprietari di queste cinque splendide case potranno anche viaggiare con stile in un'Aston Martin DBX 130 William Adjaye Special Edition progettata da Sir David Adjaye.

Il Chief Creative Officer di Aston Martin, Marek Reichman e Sir David Adjaye hanno lavorato insieme a questo progetto, per portare l'ethos del design elegante e della maestria artigianale di Aston Martin nell'architettura personalizzata al 130 William e negli interni delle residenze che verranno realizzati a mano.

Reichman ha dichiarato: “Questo è un progetto affascinante sul quale lavorare per il team di design di Aston Martin ed è una grande opportunità quella di collaborare con Sir David. È il nostro primo progetto immobiliare a New York City, ma la nostra seconda collaborazione nella progettazione immobiliare dopo le Aston Martin Residences a Miami. Possiamo trasferire ciò che abbiamo imparato a Miami e anche portare le nostre capacità uniche di design automobilistico in queste bellissime case di lusso". Adjaye e la sua visione olistica hanno caratterizzato la progettazione del 130 William, la sua iconica architettura esterna, così come tutti gli interni dell'edificio che comprende 242 residenze, oltre 2.000 metri quadrati di servizi e un nuovo plaza park.L'edificio è alto circa 244 metri e con i suoi 66 piani si staglia con la sua architettura audace sullo skyline di Manhattan. Adjaye ha volto la sua ispirazione nel creare un edificio che abbraccia la storia dell'architettura in muratura di New York. Esso presenta una facciata personalizzata in fusione a mano con raffinati dettagli in bronzo, un'interpretazione contemporanea della pietra che caratterizzava l'architettura classica di Manhattan. Un'altra caratteristica distintiva è la silhouette connotata da una linea ritmica data dalle finestre ad arco di grandi dimensioni che traggono ispirazione dagli amati loft che un tempo popolavano l'area.Sir David Adjaye, ha dichiarato: “È stato emozionante avere l’opportunità per collaborare con il team Aston Martin. Le residenze del 130 William realizzate con Aston Martin hanno un tocco molto particolare che fonde le nostre reciproche sensibilità nel design. Insieme ai SUV in edizione limitata forniti con queste unità, abbiamo creato una firma davvero unica che unisce le nostre due discipline ".Scott J. Avram, Senior Vice President of Development, Lightstone, ha dichiarato: “130 William è un trionfo dell'architettura e nello sviluppo di questa collaborazione, sapevamo di dover offrire qualcosa di veramente unico. La partnership tra David Adjaye, Aston Martin e Lightstone, porterà sul mercato soluzioni abitative mai viste prima a New York City. L'aggiunta della 130 William Adjaye Special Edition Aston Martin DBX è davvero degna di nota e un must per ogni vero appassionato di automobili ". - (PRIMAPRESS)