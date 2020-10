Anziani: parte il nuovo progetto di assistenza telefonica "Servizio Buongiorno" di Auser Perugia

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Si chiama “Servizio Buongiorno” e punta a combattere la solitudine e l’isolamento delle persone anziane, il nuovo progetto di assistenza e compagnia telefonica programmata, promosso dall’Auser di Perugia Media Alta Valle del Tevere in collaborazione con il Comune di Perugia e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio nell’ambito dell’Avviso “Welfare di prossimità per la popolazione anziana”, edizione 2020. “Nel corso del lockdown – sottolinea Franca Gasparri presidente di Auser Perugia– sono state centinaia le persone anziane che ci hanno contattati anche solo per avere un po’ di compagnia al telefono, o perché avevano bisogno di un aiuto. Ora, con il nuovo progetto vogliamo strutturare questo rapporto, mettendo i nostri volontari a disposizione delle persone che ne hanno bisogno”. Il “Servizio Buongiorno” rappresenta una evoluzione del filo d’Argento per cui non è più l’anziano che chiama per cercare compagnia e aiuto ma sono i volontari dell’Auser che chiamano l’anziano per sapere se va tutto bene, se ha bisogno di qualcosa, anche solo di compagnia. Il Servizio realizzerà anche eventi e interventi finalizzati a supportare l’anziano nell’uscita dall’isolamento. In particolare, si cercherà di supportare gli anziani del centro storico nell’attivazione/fruizione dei servizi esistenti, anche attraverso soluzioni tecnologiche e digitali. Il servizio è totalmente gratuito e per accedervi basta contattare Auser Perugia al numero 0755005666. - (PRIMAPRESS)