Adozioni, Papa Francesco chiede di semplificare l'iter: "E' un atto d'amore"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco, nell'udienza generale di questa mattina, ha chiesto alle istituzioni di semplificare l'iter per le adozioni, "perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore". L'adozione è un "tipo di legame non secondario, non è un ripiego".Questo tipo di scelta "è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità", ha detto. "Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il rischio dell'accoglienza". - (PRIMAPRESS)