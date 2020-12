A Tel Aviv si celebra la festa dei "miracoli" dell'Hanukkah con migliaia di candele accese in Piazza Rabin

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Da questa sera 10 dicembre e sino al 18, per la festa di Hanukkah,la commemorazione che celebra la consacrazione di un Tempio di Gerusalemme, ma è anche il "periodo dei miracoli". Ogni sera si terranno cerimonie di accensione delle candele in Piazza Rabin e Piazza Habima. L'accensione delle candele è aperta al pubblico ed gratuita e vedremo quali misure saranno prese per evitare pericolosi focolai di Covid. In Israele è appena terminato il lockdown che era stato attuato dal 2 all8 dicembre. - (PRIMAPRESS)