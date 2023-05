Roma Pride: l’Equal Rights Coalition di Messico e Germania presenta ‘L’albero della vita e dell’inclusione’

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Co-presidenza Messico-Germania della Equal Rights Coalition (ERC) presental’"Albero della Vita, dei Diritti e dell'Inclusione", a favore di società civili più inclusive che rispettino i diritti di tutti*. Con il motto “Amo come amo! Ich liebe wieich liebe! Amo como amo!” le due ambasciate parteciperanno al Roma Pride. Gli Ambasciatori del Messico e della Repubblica Federale di Germania in Italia, Carlos García de Alba e Viktor Elbling, hanno presentato, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (IDAHOT), presso l’Ambasciata del Messico l’"Albero della Vita, dei Diritti e dell'Inclusione", nel quadro della co-presidenza del Messico e della Germania della Coalizione per la Parità dei Diritti(ERC) 2022-2024.

Si tratta di un progetto di arte partecipativa: i rappresentanti istituzionali, tra cui numerosi ambasciatori dei 42 Stati membri della ERC, nonché rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri italiano, del Comune di Roma e delle organizzazioni LGBTQI+, sono stati invitati ad appendere all'albero dichiarazioni sulla tolleranza e la diversità. Prenderà parte l’On. Alessandro Zan, politico, attivista ed esponente della comunità LGBTQI+ in Italia. La struttura di base dell'opera d'arte con i simboli tipici di Germania, Italia, Messico è stata creata dall'artista messicano Ricardo Macías. - (PRIMAPRESS)