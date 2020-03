Presidenziali Democratiche: Usa, Biden conquista tre stati e lancia un invito a Sanders

(PRIMAPRESS) - USA - Joe Biden si assicura altri 3 successi nella corsa alle primarie Democratiche. L’ex vice-presidente Usa conquista la Florida, l’Illinois e l’Arizona. Non si è votato in Ohio dove si è scelto di posticipare a giugno le primarie per la preoccupazione del coronavirus che ora comincia a montare tra i cittadini americani. Biden sembra sempre più avviato al successo tanto che ha anche fatto una proposta al suo avversario, il senatore socialista Sanders: "Sconfiggiamo Trump insieme”. Invito non ancora raccolto.

Analizzando i tre territori dove Biden ha avuto il riscontro degli elettori, si tenta di capire qual è il sentimento del paese. Sembrerebbe che bianchi anziani e ispanici tendenzialmente conservatori, hanno caratterizzato l'elettorato della Florida. In Illinois, lo stato della grande area urbana di Chicago, della grande manifattura ma anche della 'corn belt' - la regione del mais. Stato cattolico, bianco, ma con una significativa presenza di afroamericani, in Illinois hanno votato tutti per Biden. Solo in Arizona l'ex vicepresidente ha prevalso di poco, anche se nettamente.

E’ proprio questa analisi che potrebbe far raccogliere a Bernie Sanders la mano rivolta da Biden consigliandogli di ritirarsi dalla sfida elettorale e offrire il suo contributo alla causa anti-Trump.

Del resto basta guardare il numero di delegati favorevoli già raggiunto a sostegno di Biden per capire quale potrebbe essere l’epilogo di questa battaglia. - (PRIMAPRESS)