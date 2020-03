Lo screening di massa del piano Trump con la geolocalizzzazione di Google e i kit per Covid-19 distribuiti al Walmart

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Continuano a crescere il numero dei casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti, che hanno superato la soglia di 2.800, quasi il doppio in poco più di 24 ore. I decessi sono almeno 58, secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie federali e locali. Nello stato di New York il maggior numero di pazienti positivi: sono 613, di cui 269 nella Grande Mela, dove si registra la seconda vittima in un giorno. Intanto è arrivata la risposta negativa al test da Covid-19 a cui si era sottoposto il presidente Donald Trump dopo il suo incontro con lo staff del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il portavoce di Bolsonaro, infatti era risultato positivo al coronavirus. Intanto Trump sta mettendo a punto il piano di emergenza che prevede uno screening di massa in cui sarebbe coinvolta anche Google. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione. Si tratterebbe di un’analisi a tappeto dove il motore di ricerca individuerà, attraverso la geolocalizzazione, la struttura sanitaria più vicina per sottoporsi al tampone. Quest’ultimo potrebbe essere trovato presso la grande distribuzione privata di Walmart rifornita dalle big company della farmaceutica chiamate dal presidente Usa a preparare i tamponi. - (PRIMAPRESS)