Le elezioni comunali di Parigi nella città deserta per le restrizioni del coronavirus

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il coronavirus non ha impedito alla Francia di aprire regolarmente i seggi per il primo turno delle elezioni municipali. Sono quasi 48 milioni gli elettori chiamati alle urne per eleggere i sindaci di 35 mila comuni compresa Parigi. Le autorità sanitarie fanno sapere che nei seggi vengono rigorosamente osservate le regole per evitare il contagio con un’igienizzazione continua delle cabine.

Queste elezioni caratterizzate dalla presenza dell’epidemia da virus e dall’incertezza dell’esito della sfida elettorale con le tre favorite: il sindaco uscente Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR) e Agnès Buzyn (LREM), che secondo le previsioni dovranno trovare alleati nel secondo turno per sperare di conquistare il 'Municipio. Finire in testa al primo turno non offrirà alcuna garanzia per il futuro e probabilmente servirà solo ad avviare una dinamica favorevole per la settimana successiva. Le elezioni non dovrebbero nemmeno essere decise fino al fine settimana successivo, durante il "terzo turno", in cui i 163 consiglieri di Parigi, eletti in 17 settori, voteranno per il futuro residente dell'Hôtel de Ville, con possibili colpi del teatro alla chiave.

Secondo la maggior parte dei sondaggi, sarebbe Anne Hidalgo la favorita al primo turno (circa il 25%) e può sperare in un nuovo mandato. Ma è un margine veramente sottile nei confronti di Rachida Dati.

Agnés Buzyn l'ex ministro della sanità sembrerebbe avere meno chance rispetto alle sue due rivali anche perché entrata con molto ritardo nella sfida elettorale. - (PRIMAPRESS)