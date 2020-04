La Polizia di Stato compie 168 anni. Oggi la deposizione di una corona al Sacrario di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Forza di Polizia compie 168 anni. Una celebrazione che cade in un momento molto particolare del nostro paese ma anche del mondo intero. C’è un "senso di disorientamento" a causa del coronavirus e i poliziotti sono "compagni al fianco dei cittadini, in quella che si preannuncia una maratona, con lunghe salite”. Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, si è espresso in occasione del 168esimo anniversario della fondazione. Un compleanno senza cerimonie, con un solo gesto simbolico: la deposizione nel sacrario della Polizia di una corona in memoria dei caduti, da parte dello stesso Gabrielli e della ministra dell'Interno, Lamorgese. Alle forze di polizia è andato anche il riconoscimento dell'impegno profuso in tutte le circostanze e in questo momento particolare da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)