Italia unita nel 159° anniversario della proclamazione del Regno con Vittorio Emanuele II

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 17 marzo 2020 si sta celebrando in molte città, anche se con l'impedimento del coronavirus, il 159 anniversario dell'Unità d'Italia. Il 17 marzo 1861, infatti, Vittorio Emanuele II di Savoia proclamò il Regno d'Italia. E l’anniversario cade in un momento particolare. Quello di tutti stretti intorno al’Italia nella guerra che abbiamo intrapreso contro il virus. Il premier Conte twitta: “159 anni fa veniva proclamata l’Unità d’Italia. Da allora il nostro Paese ha affrontato mille difficoltà, guerre mondiali, il regime fascista. Ma gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire. A testa alta".

E ancora: “Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi”. Dal governo viene l’appello: “Tiriamo fuori il tricolore, a sventolare sui nostri balconi, appeso alle nostre ringhiere, orgogliosi di essere italiani. A Genova la Lanterna si colorerà con le luci del tricolore. - (PRIMAPRESS)