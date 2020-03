Nessuna sostituzione al mediatore delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamè che ha lasciato il suo incarico

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI (LIBIA) - Probabilmente era rimasto l’ultimo vero ma fragile mediatore nella polveriera libica. Il libanese professore emerito di Sciences Po a Parigi, Ghassan Salamè è stato fino a pochi giorni fa, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia.

Ragioni di salute lo hanno spinto a ritirarsi dall’incarico che aveva ricevuto come mandato due anni prima. Ma il valente professore di fatto è stato lasciato solo. I libici ne avevano percepito un’assenza di autorità ed hanno continuato a fronteggiarsi violando patti e tregue. Del resto la stessa Angela Merkel si è dovuta rendere conto della difficoltà di pacificare al-Sarraj e il generale Haftar quando nel summit di Berlino era andato persino Putin ma non tutti i veri protagonisti degli interessi sul territorio libico per via del petrolio. - (PRIMAPRESS)