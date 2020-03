Il comandante Gennaro Arma nominato Commendatore della Repubblica: “Ma non parliamo di eroi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha voluto conferire, motu proprio, l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma. Il comandante della nave da crociera, bloccata per tre settimane nel porto giapponese di Yokohama per la presenza a bordo di passeggeri risultati positivi al coronavirus, non aveva voluto lasciare il comando della nave come previsto dal Codice della navigazione. È lo stesso comandante Arma a respingere l’appellativo di “eroe” come già aveva più volte dichiarato la moglie Mariana Gargiulo: “Ha semplicemente fatto il suo dovere nel modo più coerente con il suo ruolo”. Gratificato dalla riconoscenza dei passeggeri italiani e stranieri e da questo riconoscimento del presidente Mattarella, il comandante di Sant’Agnello in provincia di Napoli, non nasconde un certo distacco verso l’uso continuo della parola “eroe” anche quando dovrebbe essere solo l’etica di alcune professioni a richiedere il normale svolgimento della propria missione per le responsabilità che essa impone. - (PRIMAPRESS)