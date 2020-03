Harvey Weinstein condannato a 23 anni dal Tribunale di New York per abusi sessuali

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La sentenza di condanna per l’ex produttore cinematografico americano Harvey Weinstein è quasi pari a quella di un omicidio. A due anni di distanza dalle prime accuse di molestie sessuali che avevano dato vita al movimento #MeToo, per Weinstein è arrivata la condanna definitiva a 23 anni in carcere. La corte di New York lo ha riconosciuto colpevole di due reati: lo stupro di una donna a New York nel 2013 e un “first-degree criminal sex act”, cioé per aver costretto a sesso orale un’altra donna nel 2006. Le due pene quindi saranno scontate una dopo l’altra. Weinstein che rischiava dai 5 ai 29 anni si è ritrovata sulla strada il giudice James Burke che probabilmente ha subito anche le pressioni mediatiche e quindi ha assegnato quasi il il massimo della pena.

Arrivato in tribunale su un carrello per deambulare, prima della sentenza Weinstein a sorpresa ha voluto rilasciare una dichiarazione: "Provo un profondo rimorso per questa situazione. Mi dispiace davvero, userò il mio tempo provando a diventare una persona migliore". Il suo team di avvocati, guidato da Donna Rotunno, aveva chiesto 5 anni in virtù dell'età avanzata, delle precarie condizioni di salute e della mancanza di precedenti. Ma la sentenza non ne ha tenuto conto come anche la sua perdita totale di ogni benefico prima dell'articolo sul New Yorker nel 2017 che aveva messo in moto la macchina delle accuse.