Cultura cinematografica, Borgonzoni: “È online il bando da 11,6 mln per lo sviluppo audiovisivo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È on-line il “Bando promozione” da 11,6 milioni di euro per lo sviluppo della cultura cinematografica. Si tratta di fondi dedicati allo sviluppo della cultura cinematografica ed audiovisiva in cui sono previste linee di finanziamento per l’internazionalizzazione e per la promozione dell’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo; concessioni per la realizzazione di festival, rassegne e l’acquisizione, conservazione e restauro del grande patrimonio culturale delle nostre cineteche”. Lo comunica il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, che sottolinea l’aumento dei fondi disponibili rispetto all’anno precedente. La finestra per presentare le domande è aperta dal 27 aprile al 16 maggio 2023. Il bando è disponibile sul sito della Direzione generale cinema e audiovisivo del MIC. - (PRIMAPRESS)