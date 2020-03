Cina: la Supervisory Commission riscatta Li Wenliang il medico che aveva lanciato l'allarme del virus a Wuhan

(PRIMAPRESS) - PECHINO - C’è voluta un’indagine della National Supervisory Commission per stabilire che Li Wenliang aveva ragione quando avvertì che si staccava propagando a Wuhan una infezione simile alla Sars. Il medico non solo non fu creduto ma subì una forte reprimenda per aver lanciato un allarme sul web. Ora la polizia di Wuhan si scusa. Peccato che queste non potranno raggiungere Li Wenliang che ha perso la vita proprio perché colpito dal coronavirus.

L'ufficio di pubblica sicurezza della città focolaio ha scritto in una nota che sul caso "ci furono applicazione errata della legge e procedure irregolari". Ma quei funzionari, responsabili di una delle pandemie più mortali nella storia della virologia, non hanno sentito il dovere morale di rassegnare le proprie dimissioni.