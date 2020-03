Cibo a casa ma attenti all'igiene. Il decalogo di Assodelivery con le raccomandazione del Ministero della Salute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Restare in casa e rimanere a corto da mangiare al tempo del coronavirus, sta creando una domanda crescente di cibo a domicilio. Per queste ragioni Fipe e Assodelivery hanno concordato nei giorni scorsi la stesura di un decalogo sulle buone pratiche della consegna a domicilio a cui Deliveroo,Just Eat, Glovo e UberEats si sono allineati. In che cosa consiste il decalogo che si rifà alle raccomandazioni del ministero della Salute per le norme igieniche da osservare?

I ristoratori mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro nello svolgimento di tutte le attività. Poi, le aree destinate al ritiro del cibo preparato osservano procedure di pulizia e igienizzazione straordinarie e queste aree devono essere separate dai locali destinati alla preparazione del cibo. Inoltre, il ritiro dei cibi preparati avviene con assenza di contatto diretto e con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Il cibo preparato viene chiuso in appositi contenitori (o sacchetti) tramite adesivi chiudi-sacchetto, graffette o altro, per assicurarne la massima protezione, riposto immediatamente negli zaini termici o nei contenitori per il trasporto che devono essere mantenuti puliti con prodotti igienizzanti, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare. La consegna al cliente finale avviene assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’assenza di contatto diretto. Infine, gli operatori che presentano sintomi simili all’influenza restano a casa. Quanto queste misure siano realmente osservate dai sottoscrittori del decalogo non ha certo una certificazione e i consumatori dovranno accertarsi che gli alimenti siano contenuti in sacchetti chiusi e devono arrivare in condizioni termiche ottimali. Resta aperto il capitolo dei delivery boy che nei giorni scorsi avevano lamentato di non avere avuto in dotazione dalle loro aziende alcun presidio sanitario di protezione come mascherine e guanti - (PRIMAPRESS)