Campagna Sicurezza Stradale: lo spot curato da Carmine Elia, il regista del “Mare fuori” per parlare ai giovani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Partita la campagna sulla sicurezza stradale realizzata da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato e, per la prima volta, con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. "Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te” è il titolo della campagna che mira ad accrescere la consapevolezza verso il numero abnorme delle vittime su strada. Messaggio rivolto soprattutto ai più giovani, anche per questo si è scelto di affidare la direzione dello spot a Carmine Elia, regista italiano della serie di successo «Mare Fuori», mentre Giacomo Giorgio, uno dei volti più amati della stessa serie, interpreta uno dei protagonisti. - (PRIMAPRESS)