Automotive: nella sede storica di Peugeot Italia a Milano nasce il Koelliker Hub, il luogo d'incontro della mobilità sostenibile

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nasce nel capoluogo lombardo il Koelliker Hub, il nuovo luogo di incontro per la promozione della mobilità sostenibile e dei stili di vita urbani. Il gruppo automotive milanese che di recente ha presentato la mini car elettrica Microlino ispirata alla storica Isetta degli anni '60, ha avviato un progetto di posizionamento nel retail brand della mobilità sostenibile. E con questo concept sarà aperta una location di customer experience innovativa in via Gallarate 199, un sito con una lunga tradizione nell'Automotive milanese dove sarà riaperta la vecchia sede di Peugeot Italia. - (PRIMAPRESS)