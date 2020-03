Alitalia: da domani 16 marzo i voli ancora aperti per le destinazioni Italia saranno dal Terminal 2 di Malpensa

(PRIMAPRESS) - ROMA - I servizi aerei di Alitalia, con almeno un volo andata e ritorno quotidiano da e per la maggior parte degli aeroporti rimasti operativi a seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 16 marzo, dopo la chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate, le attività saranno spostate al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa per collegamenti con Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino. Dal 17 marzo, inoltre, tutte le operazioni di check-in per i voli nazionali, internazionali e intercontinentali della Compagnia in partenza da Roma Fiumicino saranno effettuate al Terminal 3, a seguito della chiusura del Terminal 1. - (PRIMAPRESS)