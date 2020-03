Addio a Suor Germana (81 anni), l'autrice del best seller "Quando cucinano gli Angeli"

(PRIMAPRESS) - CARONNO VARESINO (VARESE) - Addio a Suor Germana, l’autrice di libri di cucina di grande successo e curatrice della rubrica dedicata alle ricette sul settimanale di ispirazione cattolica Famiglia Cristiana. E’ stato proprio il magazine ha darne notizia. Martina Casolaro questo il nome di Suor Germana, si è spenta all'età di 81 anni a Caronno Varesino dove si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata, così come impongono le restrizioni per il contenimento del coronavirus.

Tutti ricorderanno il suo slogan "Ditelo con un piatto!" lanciato con il primo libro di ricette "Quando cucinano gli angeli" (Edizioni Piemme, 1983), 32 ristampe e 2 milioni di copie vendute in Italia, con traduzioni in 16 lingue. Nel 1987 iniziò la pubblicazione annuale dell’ “Agenda di Suor Germana", diventando un best seller presente in molte case. - (PRIMAPRESS)