Scade ad ottobre il bando per il Servizio Civile presso strutture operanti in progetti di solidarietà e inclusione sociale

Scadrà il prossimo 10 ottobre 2019 il termine per presentare la domanda per partecipare al Servizio Civile Nazionale presso l'associazione nazionale dei consumatori, Codacons.

Ma in che cosa consiste il Servizio Civile Nazionale? E’ un servizio riconosciuto dalla Stato italiano che si ispira a principi di solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di: ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all'estero.

Da anni il Codacons è uno dei punti di riferimento per questo tipo di servizio per impegnarsi in progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti indicati dal bando.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e riceverà un rimborso mensile di € 439,50.