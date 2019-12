Il Premio Creative Living Lab del Mibact cresce con 7 nuovi vincitori per il recupero di aree degradate

(PRIMAPRESS) - ROMA - La seconda edizione del Premio Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mibact con l’obiettivo di recuperare e trasformare aree degradate del territorio, ha 7 nuovi vincitori che si vanno ad aggiungere ai 17 che erano già stati selezionati nello scorso luglio. I vincitori potranno contare su un finanziamento totale di 245 euro. Ecco le associazioni, fondazioni e comitati che operano in campo culturale selezionate per il premio: Pause Rigenerative, Associazione Culturale Corda - Mazara del Vallo (TP); The district Artist, l'Artista di quartiere, Associazione Flashback - Torino; Performance di parola tra le architetture INA-casa, “Zero al Cubo” APS - Lecce; Rigenerazione e Ibridamenti, Passepartout cooperativa sociale di Roma; Associazione Gioco Immagine e Parole - Napoli; Associazione Mare Memoria Viva - Palermo e Senzaspine a.p.s Bologna. - (PRIMAPRESS)