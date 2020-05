Viminale: è online il nuovo modulo per la mobilità tra regioni che sarà operativo dal 2 giugno

(PRIMAPRESS) - ROMA - È disponibile on line il modello di auto dichiarazione per gli spostamenti da oggi 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello cancellando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Ricordando che ancora lo spostamento tra regioni è consentito solo per validi motivi altrimenti bisognerà attendere il prossimo 2 giugno.Ecco il link per scaricare il nuovo modulo: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf - (PRIMAPRESS)