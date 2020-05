Omofobie: domenica 17 maggio si celebra la Giornata internazionale. Borrel: "L'Ue dovrà proteggere i loro diritti"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si celebrerà domenica 17 maggio la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (avversità verso i bisessuali) e l'Unione europea ha reso omaggio alla diversità umana in tutta la sua ricchezza e al diritto di ogni persona umana di essere orgogliosa di ciò che è, di definire la propria identità e di amare la persona di loro scelta.

“Poiché il mondo è concentrato sugli sforzi per contenere la pandemia di COVID-19, ricordiamo ed evidenziamo le particolari sfide che devono affrontare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) in molte parti del mondo. Ha esordito con queste parole l’intervento dell’alto rappresentante Josep Borrel parlando a nome dell’Unione europea circa le discriminazioni di genere.

“Per molte persone la mancanza di sostegno della famiglia o della comunità aumenta la loro vulnerabilità a violenza, disoccupazione, povertà e senzatetto. Ora, più che mai, è tempo che la comunità internazionale rinnovi i suoi impegni per combattere ogni forma di violenza, discriminazione, discorsi di odio e crimini di odio contro le persone sulla base di orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altro motivo”.

“L'UE - si legge nella nota finale sottoscritta da Borrel - è ferma nella sua determinazione a combattere l'impunità per le violazioni dei diritti umani, la discriminazione e gli abusi contro le persone LGBTI in tutto il mondo. Con il lancio della nuova strategia LGBTI + per l'uguaglianza da parte della Commissione europea, l'UE farà progressi nella promozione e protezione dei diritti umani delle persone LGBTI”. - (PRIMAPRESS)