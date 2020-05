L’inutile Saviano che irrita i commercialisti avvicinandoli alla criminalità. È querela

(PRIMAPRESS) - ROMA - È difficile posizionare Roberto Saviano in una categoria in cui appaiono le sue qualità di scrittore, intellettuale, giornalista tali da ascriverlo meritevolmente tra figure di spicco a cui si riconosce la capacità di critica ed analisi al di fuori,invece, dei suoi usurati clichè anti-camorra di una scarsa produzione letteraria. Non è la prima volta che Saviano inciampica a sproposito su dibattiti che riguardano il mondo del lavoro a lui sconosciuto. Questa volta ha fatto arrabbiare i sindacati dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per aver “ignobilmente avvicinato la categoria dei commercialisti alla criminalità organizzata'' nel corso della trasmissione 'Che tempo che fa'. È probabile che scatterà una querela secondo quanto anticipato da Maria Pia Nucera, presidente Adc; Andrea Ferrari, presidente Aidc; Marco Cuchel, presidente Anc; Amelia Luca, presidente Andoc; Antonella La Porta, presidente Fiddoc; Stefano Sfrappa, presidente Sic; Giuseppe Diretto, presidente Unagraco; Matteo De Lise, presidente Ungdcec; Domenico Posca, presidente Unico. ''Non vogliamo neanche ricordare che la categoria collabora costantemente con la giustizia nelle attività di repressione del crimine organizzato, ma ci preme ricordare, invece, i colleghi che, privi delle tutele e del clamore mediatico riservato a Saviano, hanno pagato il loro contributo con la vita'', hanno sottolineato i sindacalisti della categoria. Il caso riaprirà ancora una volta la questione della scorta a Saviano che in tempi di razionalizzazione della spesa, dopo i massicci investimenti nell’emergenza sanitaria, dovranno rivedere tutte le spese superflue. - (PRIMAPRESS)