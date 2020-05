Genocidio Ruanda: arrestato a Parigi l'84enne latitante Felicien Kabuga per crimini contro l'umanità

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Uno dei latitanti internazionali più ricercati, ritenuto il finanziatore del genocidio in Ruanda del 1994, è stato arrestato nei pressi di Parigi. Si tratta di Felicien Kabuga (84) che dovrà rispondere di genocidio, complicità, incitamento e cospirazione a commettere genocidio e crimini contro l'umanità. L’uomo è stato catturato grazie a un'operazione sofisticata, coordinata dal Tribunale internazionale istituito dal Consiglio di sicurezza dell'Onu nel 2010. Tra aprile e giugno '94 sono stati massacrati in Ruanda circa 800mila persone.

Tutto è iniziato il 6 aprile del 1994 quando l’aereo che trasportava il presidente del Ruanda, Juvénal Habyarimana, e il presidente del Burundi, Cyprien Ntaryamira, entrambi di etnia hutu, furono abbattuti da due razzi. Fu l’inizio del genocidio in cui furono uccise almeno 800 mila persone, decine di migliaia di stupri e di bambini arruolati come soldati. - (PRIMAPRESS)