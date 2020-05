Brasile: domani la protesta nazionale contro la politica di Bolsonaro per il coronavirus. Si chiede l'impeachment

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO -Sono saliti a 241.080 i contagi di Covid-19 in Brasile, dove si contano 16.118 morti. Lo ha annunciato il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7.938 nuovi casi e 485 decessi. Sono due mesi dalla prima vittima ufficiale di Covid-19 nelPaese sudamericano: dal 17 marzo al 17 aprile, le vittime sono state 2.141, il secondo mese i morti sono stati 13.977.

Capocabana, il quartiere simbolo del Brasile è decimato dalle morti per Covid-19. I media non schierati con il presidente della repubblica Jair Bolsonaro, stanno riportando la contrarietà di un intero paese nelle politiche maldestre del leader brasiliano nel contrasto alla pandemia. Luis Mandetta, l’apprezzato ex ministro della Salute era stato fatto fuori da Bolsonaro il 16 aprile scorso e poi è stata la volta di Nelson Teich che ha rimesso il mandato per incompatibilità con il sordo presidente che, come scrivono i media, preferisce trascurare le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e, contrariamente a tutti gli studi scientifici, agisce in tutti i modi per raggiungere la fine della quarantena e dell'isolamento sociale.

La mancanza di rispetto per la Costituzione federale sta facendo crescere il desiderio di impeachment del presidente.

Domani martedì 19 maggio, a partire dalle 18,30, PDT, PSB, REDE e PV realizzeranno l'atto "Windows for Democracy: Impeachment Now", un'attività di mobilitazione volta a unire i cittadini che difendono pubblicamente il democrazia e che supportano le richieste di impeachment dell'attuale presidente, in corso al Congresso Nazionale. Nella manifestazione saranno presenti artisti, intellettuali e attivisti sparsi in tutto il Brasile che si collegheranno via web. - (PRIMAPRESS)