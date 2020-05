Balzanelli (Sis 118) replica a Quarto Grado: "Definizione anglosassone per Covid-19 Like ma l'ho coniata io"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “C’è ancora confusione nell’identificare quella che ho definito come sindrome clinica “COVID-19 Like” riferendomi al profilo di un quadro sintomatologico febbrile e di infezione respiratoria acuta che assomiglia al coronavirus pur prendendone aspetti diversi”. A parlare è il presidente nazionale del Sis 118 che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso di sintomatologie sfuggite ai tamponi ed ai test per il Covid-19. Ieri la trasmissione Quarto Grado aveva dato l’impressione che con la definizione “Covid-19 Like” questa variabile del coronavirus potesse avere dietro una ricerca anglosassone. Balzanelli, invece, ne rivendica la paternità e spiega come la polmonite interstiziale rilevata in laboratorio appaia del tutto simile (ed ecco quel like anglosassone) all’insufficienza respiratoria acuta secondaria del Covid-19 ma che non risulta all’esame del tampone anche se ripetuto più volte. - (PRIMAPRESS)