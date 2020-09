Vaccino Covid, Speranza (Salute): "Dopo l'inverno vedremo la luce. Ora ancora distanziamento"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Una cura e un vaccino per il Covid sono vicini” secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza confortato dalla comunità scientifica internazionale che parla dell’arrivo verosimili di dosi al termine di quest’inverno.

Nel frattempo il ministro esorta a "mantenere ancora il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l'autunno e l'inverno vedremo la luce", ha aggiunto. La sperimentazione sul vaccino AstraZeneca è ripartita, Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1,quello di AstraZeneca è uno dei 6 ed è in fase più avanzata. E stanno per arrivare cure innovative", ha affermato.